Nijerya'da terör örgütü IPOB üyesi 20 kişi yakalandı Güncel Haberler Nijerya'nın güneyinde bir senatörün konvoyuna düzenlenen saldırının ardından terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 20 kişi yakalandı. Nijerya'nın güneyinde bir senatörün konvoyuna düzenlenen saldırının ardından terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 20 kişi yakalandı. Ebonyi Eyaleti Polis Sözcüsü Chris Anyanwu, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin Güney Anambra Senatörü Ifeanyi Ubah'ın konvoyuna düzenlediği saldırının ardından Ebonyi, Enugu ve Anambra eyaletlerinde operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Anyanwu, Ebonyi'ndeki operasyonda 20 IPOB üyesinin yakalandığı, teröristlere ait silah, el bombası ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, dün yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Senatör Ubah'ın konvoyuna açtığı ateş sonucu 2 polis ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti. IPOB üyeleri, bağımsız devlet kurmak istiyor Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor. Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Nijerya'da terör örgütü IPOB üyesi 20 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.