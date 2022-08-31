Nijerya'da terör örgütü IPOB'un 2 elebaşı etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) İmo eyaletinin 2 örgüt elebaşı etkisiz hale getirildi. Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) İmo eyaletinin 2 örgüt elebaşı etkisiz hale getirildi. Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun İmo eyaletindeki Eke Ututu-İhitte Nansa kara yolunda IPOB üyelerine karşı operasyon düzenlediğini belirtti. Nwachukwu, operasyonda eyalette yeni seçilen 2 IPOB elebaşının etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor. Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı. Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Ordu Güncel Haberler

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