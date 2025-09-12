Nijerya'da Terör Örgütü Elebaşı 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Nijerya'da Federal Yüksek Mahkeme, ülkede faaliyet gösteren Ansaru terör örgütünün elebaşlarından Mahmud Usman'ı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ülkenin başkenti Abuja'daki Mahkeme, Usman'ın yasa dışı madencilik faaliyetleriyle örgütün silah temini ve insan kaçırma eylemlerini finanse ettiğini kabul etmesi üzerine karar verdi.

Mahkeme, Usman'ı 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Yargıç Emeka Nwite, sanığın 31 ayrı terör suçlamasından yargılaması tamamlanıncaya kadar Devlet Güvenlik Servisi (DSS) gözetiminde tutulmasına karar verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Usman ve bir diğer şüpheli Abubakar Abba, 2022'de Niger eyaletindeki Wawa Kışlası'na düzenlenen ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği saldırı da dahil olmak üzere birçok eylemle suçlanıyor.

Usman ve Abba'nın, Nijerya ve Mali'deki terör kamplarında silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları, 2022'deki Kuje Hapishanesi baskını ile Niger'deki uranyum tesisine yönelik saldırıları planladıkları da öne sürüldü.

Örgütün, Fransız mühendis Francis Collomp'un 2013'te, 2019'da da Daura kasabasının önde gelen isimlerinden Musa Umar Uba'nın kaçırılması ve birçok silahlı soygunla bağlantılı olduğu belirtildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, son dönemde düzenlenen operasyonlarla örgüt yöneticilerinin yakalandığını duyurmuş, Usman'ı "Ansaru'nun sözde emiri" olarak nitelendirmişti.

Ocak 2012'de Boko Haram'dan ayrılarak kendi yapılanmasını oluşturan Ansaru örgütü, Nijerya'da çok sayıda saldırının faili olmakla suçlanıyor.