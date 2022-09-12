Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 7 üyesi öldürüldü Güncel Haberler Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, ordu, Borno eyaletine bağlı Kasuwan Daula köyünde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 Boko Haram üyesi öldürüldü, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Boko Haram Nijerya Güncel Haberler

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