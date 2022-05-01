Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 22 üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 22 üyesi etkisiz hale getirildi

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 22 üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF), ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 22 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Güncel

Boko Haram, Nijerya, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title