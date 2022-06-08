Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler

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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlere karşılan yürütülen "Hadin Kai Operasyonu" Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, Borno eyaletindeki Konduga bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Musa, 3 silahlı araç, silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

???????Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

AA / Adam Abu - Güncel

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