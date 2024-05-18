Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 227 kişi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda, bir haftada 227 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, 8-14 Mayıs'ta ülkenin farklı eyaletlerinde Boko Haram, ISWAP ve çete üyelerine operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

Buba, operasyonlarda 227 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, onlarca teröristin yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 529 kişinin yakalandığını aktaran Buba, fidye için rehin alınan 253 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Buba, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini dile getirdi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya kalıyor.

Ülkede adam kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.