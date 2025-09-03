Nijerya'da Tekne Kazası: 29 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah, yaptığı açıklamada, eyaletin Tugan Sule bölgesinde yolcu ve aşırı yük taşıyan bir teknenin nehirdeki ağaca çarparak battığını belirtti.

Baba-Arah, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Teknede yaklaşık 90 kişinin bulunduğunu aktaran Baba-Arah, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne kazaları yaşanıyor. Son olarak 31 Ağustos'ta Zamfara eyaletindeki Birnin Magaji bölgesinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti.