Nijerya'da Tekne Kazası: 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti. Kogi Enformasyon Komiseri, kazanın ardından su yollarındaki güvenliğin artırılması için çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kogi Enformasyon Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, Kogi'nin Ibaji bölgesinden İlushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan teknenin, Niger Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Kazada 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Fanwo, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Fanwo, eyalet hükümetinin, böyle bir trajedinin tekrarlanmasını önlemek amacıyla su yollarındaki güvenlik önlemlerini iyileştirmek için federal kurumlarla işbirliği içinde devam eden çabaları yoğunlaştıracağını ifade etti.

Ülkenin kuzeyinde son iki ayda meydana gelen tekne kazalarında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

AA / Adam Abu
