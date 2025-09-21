Nijerya'da Tekne Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Ahmad Rufai, yaptığı açıklamada, Sokoto'nun Sabon Birni bölgesindeki nehirde yolcu ve aşırı yük taşıyan teknenin alabora olduğunu belirtti.

Rufai, kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazada çok sayıda kişinin kaybolduğunu aktaran Rufai, bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da son aylarda sık sık meydana gelen tekne kazalarında onlarca kişi ölmüştü.

Ülkenin kuzeyindeki 3 eyalette ağustos-eylül döneminde meydana gelen tekne kazalarında 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.