Nijerya'da Tekne Felaketi: 42 Kişi Kayboldu

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, 30 Eylül'de yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 42 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, 30 Eylül'de yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu kaybolan 42 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Eylül'de Kogi eyaletinden yola çıkan yolcu teknesinin Niger Nehri'nde alabora olması sonucu 42 kişinin kaybolduğunu hatırlattı.

Umar, kazada 24 kişinin kurtarıldığını kaydederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

???????Kogi eyaletinde, 30 Eylül'de eyaletin Ibaji bölgesinden İlushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan tekne, Niger Nehri'nde alabora olmuştu.

Kogi Enformasyon Komiseri Kingsley Fanwo, kazada 26 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

