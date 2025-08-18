Nijerya'da Tekne Faciası: 40'tan Fazla Kayıp

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 40'tan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 10 kişi kurtarıldı.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 40'tan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletteki Goronyo Pazarı'na gidenlerin bulunduğu teknenin bölgedeki nehirde battığını duyurdu.

Umar, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 10 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kazada 40'tan fazla kişinin kaybolduğu bilgisini veren Umar, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor.

Niger eyaletinin Shiroro bölgesinde temmuz sonunda yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
