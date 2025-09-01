Nijerya'da Tekne Faciası: 13 Ölü, 22 Kayıp

Zamfara eyaletinde, silahlı çetelerden kaçan halkın bulunduğu bir teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayboldu. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesindeki halkın silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçmak için bindikleri tekne, nehirde battı.

Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayboldu.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne kazaları meydana geliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
