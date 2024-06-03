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Nijerya'da Süresiz Grev Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yaşanıyor

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Nijerya'da işçi sendikalarının artan hayat pahalığına karşı başlattığı süresiz grev nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Grev nedeniyle farklı elektrik üretim istasyonlarında bazı üniteler kapatılmak zorunda kalındı.

Nijerya'da, işçi sendiklarının artan hayat pahalığına karşı başlattığı süresiz grev nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Nijerya Elektrik İletim Şirketi (TCN) Halkla İlişkileri Müdürü Ndidi Mbah, yaptığı açıklamada, TCN personelinin greve katılması nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Mbah, grev nedeniyle farklı elektrik üretim istasyonlarında bazı üniteleri kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin yükseltilmesini ve kaldırılan elektirik ücretlerindeki desteğin yeniden getirilmesini talep etmiş, hükümetin bu talebi reddetmesi üzerine ise dün süresiz greve gitme kararı almıştı.

NLC ve TUC temsilcileri ile hükümet yetkilileri, grev yoluna gidilmemesi için dün bir araya gelmiş ancak görüşmeden olumlu sonuç alınamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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