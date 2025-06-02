Nijerya'da Sporcuları Taşıyan Otobüs Kazası: 21 Ölü

ABUJA, 2 Haziran (Xinhua) -- Nijerya'da Ulusal Spor Festivali'nden dönen sporcuları taşıyan otobüsün, ülkenin kuzeyinde trafiğin yoğun olduğu bir otoyolda kaza yapması sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Federal Yol Güvenliği Teşkilatı Ulusal Sözcüsü Olusegun Ogungbemide, cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, kısa süre önce sona eren 2025 Ulusal Spor Festivali'ne kuzeydeki Kano eyaletinden katılan sporcuları taşıyan otobüsün cumartesi öğleden sonra Kaduna-Kano otoyolunda kaza yaptığını söyledi.

Yüksek hızda seyreden otobüsün yoldan çıkarak yakındaki bir çalılığa çarptığını kaydeden polis yetkilileri, kazanın, "yorgunluk ve aşırı hız" nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, olayı "ulusu derinden etkileyen bir yıkım" olarak niteledi.

Tinubu, cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Bu trajedi, birlik, yetenek ve mükemmelliği kutladığımız Ulusal Spor Festivali'ni acıya boğmuştur" ifadelerini kullandı.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasite üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.