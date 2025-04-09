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Nijerya'da Son 7 Yılda 16 Bin Doktor Yurt Dışına Göç Etti

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Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate, son 7 yılda 16 binden fazla doktorun ülkeyi terk ettiğini ve bunun sağlık sistemi üzerinde ekonomik ve yapısal etkiler yarattığını belirtti.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate, son 7 yılda 16 binden fazla doktorun ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Pate, Afrika Tıp Konseyleri Birliğinin (AMCOA) başkent Abuja'da düzenlenen yıllık kapasite geliştirme çalıştayında konuştu.

Son 7 yılda 16 binden fazla doktorun ülkeyi terk ettiğini dile getiren Pate, bu durumun sağlık sistemi üzerinde ciddi ekonomik ve yapısal etkiler yarattığını belirtti.

Pate, "Bu sadece insanların başka ülkelere gitmesi meselesi değil, aynı zamanda ciddi bir mali kayıp. Nijerya'da bir doktorun eğitimi için harcanan ortalama tutar 21 bin doları aşıyor. Bu rakam, kamu kaynaklarının nasıl yurt dışına aktığını gözler önüne seriyor." dedi.

Göç nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ciddi hekim açığı yaşandığına işaret eden Pate, doktor başına düşen nüfus oranının da Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önerdiği seviyelerin oldukça altında olduğunu ifade etti.

Pate, yalnızca doktorların değil, hemşire ve ebelerin de büyük ölçüde azaldığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının yurt dışına yönelmesinde daha iyi ekonomik koşullar, gelişmiş çalışma ortamları, ileri düzeyde eğitim imkanları ve araştırma olanaklarının etkili olduğunu ifade eden Pate, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere sağlık çalışanı göçünün yeni bir olgu olmadığını ancak son yıllarda bu göçün ivme kazandığını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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