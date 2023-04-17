Nijerya da sıtma aşısını onayladı

Nijerya da Oxford Üniversitesinin geliştirdiği yeni sıtma aşısını onayladı.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin Oxford Üniversitesinin geliştirdiği R21 adlı sıtma aşısını onayladığını belirtti.

Adeyeye, aşının etkinliği, güvenliği ve kalitesinden emin olmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartları kullanılarak tam bir inceleme yapıldığını söyledi.

Aşının 5 aydan 36 aya kadar olan çocuklarda sıtmanın önlenmesine yönelik olduğunu kaydeden Adeyeye, ülkenin yüzde 27 ile dünyada en yüksek sıtma yaygınlığına ve yüzde 32 ile en fazla küresel sıtma ölümüne sahip ülke olduğunu sözlerine ekledi.

Gana, 13 Nisan'da Oxford Üniversitesinin geliştirdiği yeni sıtma aşısını onaylayan ilk ülke olmuştu.