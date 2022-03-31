Nijerya'da silahlı saldırılardan kaçanların bulunduğu teknenin batması sonucu 13 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılardan kaçan kişilerin bulunduğu teknenin batması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Niger Eyalet Valisinin Basın Müşaviri Mary Noel-Berje, yaptığı açıklamada, eyaletin Zumba köyünde en az 20 kişiyi taşıyan yolcu teknesinin Guni Nehri'nde battığını belirtti.

Noel-Berje, olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Bu kişilerin, bölgede devam eden saldırılardan kaçmaya çalıştığının öğrenildiğini aktaran Noel-Berje, bölgedeki olayların "acı ve rahatsız edici" olduğunu ifade etti.

Noel-Berje, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Zaman zaman saldırıların düzenlendiği Niger eyaletinde geçen ay, silahlı çete üyesi 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.