Nijerya'da Silahlı Saldırılarda Ölü Sayısı 150'ye Yükseldi

Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde 15 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 150'ye çıktı.

Bölgede yaşayanlar, Benue eyaletinde 15 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 150'ye yükseldiğini bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırıyı "anlamsız kan dökme" olarak nitelendirdi.

Tinubu, yarın saldırıya uğrayan topluluğu ziyaret edeceğini belirterek, "Güvenlik birimlerine kararlı bir şekilde hareket etmeleri, çatışmanın tüm taraflarındaki faillerini yargılamaları talimatını verdim." dedi.

Benue eyaletinde silahlı kişiler, 15 Haziran sabahı erken saatlerde eyaletin Yelewata bölgesine saldırı düzenlemişti.

Ulusal basındaki haberlerde saldırının hayvancılıkla geçinen Fulani kabilesi çobanları tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Fulani kabilesi çobanlarının, 2 Haziran'da eyaletin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.