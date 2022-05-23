Nijerya'da silahlı saldırılarda 7 kişi öldürüldü - Haberler

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Nijerya'da silahlı saldırılarda 7 kişi öldürüldü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Nijerya'da silahlı saldırılarda 7 kişi öldürüldü

Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerce sivillere yönelik saldırılarda 7 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerce sivillere yönelik saldırılarda 7 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, hafta sonu ülkenin güneydoğusundaki Anambra eyaletinin çeşitli bölgelerinde, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Öldürülen kişilerden 4'ünün kardeş olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Nijerya, Güncel, Haberler

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