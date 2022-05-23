Nijerya'da silahlı saldırılarda 7 kişi öldürüldü - Haberler

Nijerya'da silahlı saldırılarda 7 kişi öldürüldü
AA - Gökhan Kavak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerce sivillere yönelik saldırılarda 7 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerce sivillere yönelik saldırılarda 7 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, hafta sonu ülkenin güneydoğusundaki Anambra eyaletinin çeşitli bölgelerinde, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırılar düzenlendi.
Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.
Öldürülen kişilerden 4'ünün kardeş olduğu bilgisi paylaşıldı.
AA / Gökhan Kavak - Güncel