Nijerya'da silahlı saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Nijerya'da silahlı saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da silahlı saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin 3 köyüne saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 32 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Silahlı kişilerin halkın yiyeceklerini gasbettiğini, çok sayıda evin kül olduğunu ifade eden ???????Aruwan, ayrıca silahlı kişilerin saldırıyı düzenlemek için helikopter kullandıklarına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlediği için bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

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