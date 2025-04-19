Nijerya'da Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

Nijerya'nın Benue eyaletinde 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Benue Valisi Hyacinth Alia, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Nisan'da eyaletin Otukpo-Akpa bölgesinde düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye çıktığını belirtti.

Alia, saldırıda ölenler arasında 2 polis bulunduğunu söyledi.

Silahlı kişilerin 15 Nisan'da Benue eyaletine bağlı Otukpo-Akpa bölgesinde düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Benue eyaletinde, hayvancılıkla meşgul olan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.