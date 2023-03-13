Nijerya'da silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde motosikletli silahlı kişiler saldırı düzenledi.
Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Katsina Polis Sözcüsü Gambo İsah, saldırıları doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.
Isah, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.