Nijerya'da Silahlı Saldırıda 20 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının arka planında hayvancılık ve tarım yapan kabileler arasındaki çatışmalar bulunuyor.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mangu Bölge Başkanı Emmanuel Bala, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesinde saldırı düzenlendiğini belirtti.

Bala, saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Plateau eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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