Nijerya'da Silahlı Saldırı: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Kwara eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 yerel güvenlik görevlisi ve bir bölge lideri yaşamını yitirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Nijerya'nın batısındaki Kwara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kwara Eyaleti Sözcüsü Adetoun Ejire-Adeyemi, yaptığı açıklamada, eyaletin Ogba-Ayo bölgesindeki ormandan gelen silahlı çete üyelerinin çevreye ateş açtığını belirtti.

Ejire-Adeyemi, saldırıda 11 yerel güvenlik görevlisi ile bir bölge liderinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ejire-Adeyemi, saldırıya ilişkin soruşturma başladığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
