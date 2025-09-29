Nijerya'da Silahlı Saldırı: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın batısındaki Kwara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kwara Eyaleti Sözcüsü Adetoun Ejire-Adeyemi, yaptığı açıklamada, eyaletin Ogba-Ayo bölgesindeki ormandan gelen silahlı çete üyelerinin çevreye ateş açtığını belirtti.

Ejire-Adeyemi, saldırıda 11 yerel güvenlik görevlisi ile bir bölge liderinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ejire-Adeyemi, saldırıya ilişkin soruşturma başladığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.