Nijerya'da Silahlı Saldırı: 11 Kişi Kaçırıldı

Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin, Kwara eyaletine bağlı Isapa köyünü basarak, aralarında hamile bir kadın ile çocukların da bulunduğu en az 11 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kwara'da dün akşam köye saldırı düzenleyen silahlı yaklaşık 30 kişi, etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda yaşlı bir kadın yaralandı, saldırganlar 11 kişiyi kaçırdı.

Görgü tanıkları, kaçırılanlardan 7'sinin aynı aileden olduğunu ve aralarında hamile bir kadın ile küçük çocuklar bulunduğunu ifade etti.

Olayın ardından Isapa ve çevresinde gerilim artarken, güvenlik güçleri kaçırılanları kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kwara Polis Komiseri Adekimi Ojo da saldırıyı doğruladı.