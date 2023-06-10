Üye Girişi
Haberi Paylaş
Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 18 yolcu kurtarıldı

Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 18 yolcu kurtarıldı

Güncel Haberler

Nijerya'nın Ondo eyaletinde silahlı kişilerin kaçırdığı 18 yolcunun kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Ondo eyaletinde silahlı kişilerin kaçırdığı 18 yolcunun kurtarıldığı bildirildi.

Ondo Polis Sözcüsü Funmi Odunlami, yaptığı açıklamada, eyalette bir yolcu otobüsüne düzenlenen baskının ardından bölgedeki silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda silahlı kişilerin kaçırdığı 18 yolcunun kurtarıldığını aktaran Odunlami, bu kişilerin ailelerine kavuşturulduğunu ifade etti.

Odunlami, operasyonlarda 3 silahlı kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Silahlı kişiler, 7 Haziran'da başkent Abuja'ya gitmek üzere Ondo eyaletinden yola çıkan yolcu otobüsüne düzenlediği baskında 18 kişiyi kaçırmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title