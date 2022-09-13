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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı

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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 6 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 6 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, eyaletin Chikun bölgesinde silahlı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Aruwan, "Bu kişiler, askerler tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar gelişmelerden haberdar edilecek." dedi.

Operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Aruwan, çetelere ait silahlar, motosikletler ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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