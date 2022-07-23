Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 22 kişi kurtarıldı Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 22 kişi operasyonlarla kurtarıldı. Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 22 kişi operasyonlarla kurtarıldı. Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emmanuel Umar, eyaletin Kuchi bölgesinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Umar, operasyonlarda silahlı çete üyelerin rehin aldığı 22 kişinin kurtarıldığını ve ailelerine teslim edildiğini kaydetti. Operasyonlarda 2 çete elebaşını etkisiz hale getirildiğini aktaran Umar, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını ifade etti. Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve cinayet dahil birçok suça karışıyor. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler

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