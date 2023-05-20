Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı
Güncel Haberler
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 10 kişi kurtarıldı.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 10 kişi kurtarıldı.
Zamfara Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Görevlisi Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, polisin aldığı istihbarat raporlarının ardından eyalete bağlı Gusami Ormanı'nda silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Abubakar, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılan kişilerin yaklaşık 10 gün rehin tutulduğunu aktaran Abubakar, bu kişilerin kontrol için hastaneye sevk edildiğini söyledi.
Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.