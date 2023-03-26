Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 10 kişi operasyonla kurtarıldı.

Eyalet Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin Suleja bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine silahlı çetelere karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Abiodun, operasyonda silahlı çetelerce rehin alınan aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 3 kişinin de yakalandığını aktaran Abiodun, çetelere ait silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'nın kuzeyi, silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve cinayet dahil birçok suça karışıyor.