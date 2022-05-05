Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 12 kişi kurtarıldı - Haberler

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Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 12 kişi kurtarıldı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 12 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çeteler tarafından kaçırılan 12 kişi operasyonla kurtarıldı.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çeteler tarafından kaçırılan 12 kişi operasyonla kurtarıldı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, polisin Katsina eyaletine bağlı Daura bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

İsah, operasyonda aralarında 8 kadının bulunduğu 12 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 4 çete üyesinin yakalandığını aktaran İsah, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Polis, Güncel, Haberler

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