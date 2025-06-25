Nijerya'da Silahlı Çetelerin Askeri Üsse Saldırısı: 20 Asker Öldü

Nijerya'nın Niger Eyaleti'nde silahlı çetelerin bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 20 asker öldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, güvenlik kaynakları, eyaletin Mariga bölgesine bağlı Kwanan Dutse'de bulunan askeri bir üssün dün silahlı çeteler tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

Kaynaklar, saldırıda yaklaşık 20 askerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda askerin de yaralandığını aktardı.

Olayla ilgili yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Nijerya'nın kuzeybatı ve orta kesimlerinde etkili olan silahlı gruplar, sivilleri, güvenlik güçlerini ve madencileri hedef alıyor. Bu grupların hayvan hırsızlığı, fidye için adam kaçırma ve kadınlara yönelik şiddet gibi suçlara da karıştığı belirtiliyor.

Öte yandan, bölgede Boko Haram gibi terör örgütlerinin de faaliyet gösterdiği biliniyor.