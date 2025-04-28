Nijerya'da Silahlı Çetelere Yönelik Operasyon: 54 Gözaltı ve 79 Rehin Kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde, silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 54 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 54 çete üyesinin yakalandığını aktaran Uba, çok sayıda üyenin yaralı olarak kaçtığı, çetelere ait 8 silah, 3 araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Uba, ayrıca operasyonlarda silahlı çete üyelerinin fidye için rehin aldığı 79 sivilin de kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Nijerya'nın kuzeybatısı, son yıllarda silahlı grupların artan saldırılarının odağı haline geldi.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) verilerine göre, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasında meydana gelen saldırılarda yaklaşık 615 bin kişi hayatını kaybetti. Kuzeybatı, 200 binden fazla ölümle en fazla can kaybının yaşandığı bölge oldu.