Nijerya'da silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 58 sivil kurtarıldı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde düzenlenen operasyonda silahlı çete üyelerince rehin alınan 58 sivil kurtarıldı.

Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, yaptığı yazılı açıklamada, polis ve yerel savunma gruplarının işbirliğinde Kogi eyaletindeki Udulu Orman'ında silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adeh, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı, aralarında çocukların da bulunduğu 58 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda bir silahlı çete üyesinin öldürüldüğü bilgisini veren Adeh, "Silahlı çete üyeleri alt edildi ve arkalarında kurbanlarını bırakarak çeşitli derecelerde kurşun yaralarıyla kaçtılar." ifadesini kullandı.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Nijerya'da artan güvenlik sorunlarıyla mücadele amacıyla fidye ödenmesi yasaklandı.