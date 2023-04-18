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Nijerya'da silahlı çete üyelerince rehin alınan 10 kız öğrenciden 8'i kaçarak kurtuldu

Nijerya'da silahlı çete üyelerince rehin alınan 10 kız öğrenciden 8'i kaçarak kurtuldu

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 3 Nisan'da silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kız öğrenciden 8'i kaçarak kurtuldu.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 3 Nisan'da silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kız öğrenciden 8'i kaçarak kurtuldu.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, 3 Nisan'da eyaletin Awon bölgesinde silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kız öğrenciden 8'inin kaçarak kurtulduğunu belirtti.

Aruwan, öğrencilerin güvenli şekilde askeri bir tesise nakledildiğini, tesiste tıbbi yardım aldıklarını söyledi.

Silahlı kişiler, 3 Nisan'da Kaduna eyaletine bağlı Awon bölgesine düzenledikleri saldırıda 10 kız öğrenciyi rehin almıştı.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor. Eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle 2 Nisan'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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