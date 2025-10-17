Nijerya'da Silahlı Çete Saldırısında 8 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyelerince gerçekleştirilen saldırıda 8 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Zamfara Valisi Dauda Lawal, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Gusau-Funtuwa kara yolunda silahlı kişilerin, güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Lawal, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Lawal, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.