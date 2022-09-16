Nijerya'da silahlı baskında en az 50 kişi kaçırıldı Güncel Haberler Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin memleketi Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı baskında, en az 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin memleketi Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı baskında, en az 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi. Bakiyawa Yerleşim Bölgesi yetkilisi Lilwanu Magaji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah erken saatlerde yaklaşık 30 silahlı motosikletlinin, Katsina eyaletine bağlı Bakiyawa bölgesine baskın düzenlediğini belirtti. Magaji, baskında en az 50 kişinin kaçırıldığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını, halkın gıdalarının gasbedildiğini kaydetti. Yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altında alındığını aktaran Magaji, güvenlik güçlerini durumdan haberdar ettiklerini söyledi. Öte yandan Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, henüz açıklama yapmadı. Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle Katsina eyaleti gibi bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Muhammed Buhari Nijerya Güncel Haberler

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