Nijerya'da Şiddetli Yetersiz Beslenme Krizi: 652 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde bu yılın ilk yarısında şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle 652 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSF Nijerya Temsilcisi Ahmed Aldikhari, yaptığı açıklamada, tedavi merkezlerine getirilen ve durumu giderek kritik hale gelen yetersiz beslenen çocukların sayısında endişe verici bir artış kaydedildiğini belirtti.

Aldikhari, Ocak-Haziran 2025'te Katsina eyaletinde yaklaşık 70 bin çocuğun yetersiz beslenme tedavisi gördüğünü, bunlardan yaklaşık 10 bininin hastaneye yatırıldığını kaydetti.

Katsina eyaletinde bu yılın ilk yarısında MSF merkezlerinde tedaviye zamanında ulaşamayan 652 çocuğun, şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Aldikhari, duruma müdahale etmek amacıyla eyalette yeni beslenme merkezi açtıklarını ifade etti.

Aldikhari, krizin, aralarında ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) de bulunduğu büyük bağışçıların ülkeye mali desteklerini azaltmalarıyla derinleştiğini söyledi.

MSF verilerine göre, Katsina eyaletinde çocuklarda görülen ve en tehlikeli yetersiz beslenme türü olan ödemli beslenme bozukluğu vakaları geçen yıla kıyasla yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi.

Ayrıca bu krizden sadece çocuklar değil, anneler de ağır şekilde etkileniyor. MSF tarafından bu ay yapılan bir taramada, tedavi merkezlerindeki çocuklara refakat eden 750 anneden yarısının akut yetersiz beslenme yaşadığı, yüzde 13'ünün ise durumunun ağır olduğu belirlendi.

Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle temmuz ayı sonunda Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,3 milyon kişiye yönelik acil gıda ve beslenme yardımlarını durduracağını açıklamıştı.