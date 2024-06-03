Nijerya'da şiddetli fırtınada 5 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada ilk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdi.

Bauchi Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Mohammed Wakil, yaptığı yazılı açıklamada, Bauchi'de şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına meydana geldiğini belirtti.

Wakil, fırtına nedeniyle içinde insanların bulunduğu bir mekan ile birkaç evin yıkıldığını kaydetti.

Abubakar Tafawa Balewa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullah Kobi, yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle yıkılan binalarda yaralananların hastaneye getirildiğini ve yaralılardan beşinin öldüğünü duyurdu.

Kobi, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.