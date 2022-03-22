Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi - Haberler

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Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle yeniden "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle yeniden "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle 2 bölgede 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Hükümetin bölgelerde yaşanan şiddet olaylarını kınadığına işaret eden Aruwan, "Bu karar son zamanlarda Jema'a ve Kaura bölgelerindeki can ve mallara yönelik yakın tehdit ve düzenin bozulmasını önlemek için alındı." ifadesini kullandı.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, eyaletin Kaura bölgesinde düzenlenen saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde 17 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi kaçırılmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı, Nijerya, Güncel, Haberler

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