Nijerya'da Sel Felaketi: 236 Ölü, 826 Yaralı

Nijerya'da, 2025 yılında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 236 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, bu yıl şiddetli yağışların başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 25 eyaletinde sellere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, sel felaketlerinde 236 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilerek, 826 kişinin yaralandığı ve 115 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Sellerden 409 bin 714 kişinin etkilendiği, bunlardan 118 bin 118'inin çocuk, 125 bin 307'sinin kadın ve 2 bin 418'inin engelli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, seller nedeniyle ülkenin 117 bölgesinde binlerce kişinin yerinden olduğu, 47 bin 708 evin hasar gördüğü ve 62 bin 653 tarım arazisinin tahrip edildiği bilgileri paylaşıldı.