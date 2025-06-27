Nijerya'da Sel Felaketi: 220 Can Kaybı ve Binlerce Ev Yıkıldı

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Nijerya'da mart ile haziran ayları arasında meydana gelen şiddetli yağış, fırtına ve seller nedeniyle en az 220 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla kişi yaralandı ve 2 bin 500'den fazla ev yıkıldı. Yerinden olanların sayısı ise 8 bini geçti. Uzmanlar, altyapı eksikliklerine dikkat çekerek acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Nijerya'da mart ile haziran ayları arasında meydana gelen şiddetli yağış, fırtına ve seller nedeniyle en az 220 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada, mart ile haziran aylarında etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve sellerin bilançosuna ilişkin haberlerde, en az 220 kişinin öldüğü, 60'tan fazla kişinin yaralandığı, 2 bin 500'ten fazla evin yıkıldığı ve 8 binden fazla kişinin yerinden olduğu belirtildi.

Sokoto, Kaduna, Taraba, Cross River, Ekiti, Ogun, Niger ve Imo eyaletlerinde etkili olan afetler, çok sayıda yerleşim yerinde büyük yıkıma neden oldu.

Ülkede en ağır kaybın yaşandığı Niger eyaletinin Mokwa kasabasında 200'den fazla kişinin sel nedeniyle yaşamını yitirdiği; Sokoto, Kaduna, Taraba, Ogun ve Imo'da da farklı sayılarda can kayıpları yaşandığı bildirildi.

Nijerya Hidroloji Servisleri Ajansı (NHSA), temmuz-eylül döneminde ülke genelinde 144 yerel yönetim birimi ve 549 topluluğun halen yüksek sel riski altında olduğunu açıkladı.

NHSA, sel riskinin nedenleri arasında yetersiz altyapı, plansız kentleşme ve zayıf drenaj sistemlerini gösterdi.

Su Kaynakları ve Sanitasyon Bakanı Prof. Joseph Terlumun Utsev, sel felaketlerinin olası hasarlarının büyük kısmının, 10 Nisan'da yayımlanan "2025 Sel Görünüm Raporu"ndan önceden öngörüldüğünü belirtti

Utsev, yerel yönetimlere olası sel felaketleri için acil önlem çağrısında bulundu.

Risk Yöneticileri Derneği (RIMSON) Başkanı Dr. Abbas G. Idriss ise afet yönetiminin tepki odaklı değil, önleme dayalı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Idriss, afet eğitiminin okul müfredatına eklenmesi, erken uyarı sistemlerinin gözden geçirilmesi ve afet bütçelerinin artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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