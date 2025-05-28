Nijerya'da Sel Felaketi: 1,2 Milyon Kişi Yerinden Oldu

Nijerya'da Sel Felaketi: 1,2 Milyon Kişi Yerinden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da 2024'te gerçekleşen şiddetli sel felaketleri nedeniyle 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, 1235 kişi yaşamını yitirdi, tarım arazileri büyük zarar gördü. Yetkililer, iklim tahminlerine dayanarak sel felaketlerine karşı hazırlık stratejileri geliştiriyor.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, ülkenin Imo eyaletindeki Owerri bölgesinde düzenlenen "2025 Ulusal Afet Hazırlık ve Müdahale Kampanyası" toplantısında konuştu.

Umar, ülkede 2024'te meydana gelen şiddetli sel felaketlerinde 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu belirterek, bu dönemde sel felaketleri nedeniyle 1235 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 bin 469 kişinin de yaralandığını söyledi.

Umar, 2024 yılında selden etkilenen kişi sayısının 5 milyon 264 bini aştığını, 1 milyon 439 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü ifade etti.

Özellikle kırsal kesimlerde yaşamları korumak ve toplumsal dayanıklılığı artırmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Umar, Nijerya Meteoroloji Ajansı ve Nijerya Hidrolojik Hizmetler Ajansının 2025 yılına ilişkin iklim tahminlerine dayanarak, sel felaketlerine karşı hazırlık, azaltma ve müdahale stratejileri geliştirdiklerini ifade etti.

Umar, "Afetin olası etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler aldık. Bu çerçevede, 2025 mevsimsel iklim tahminlerinin yerel düzeyde anlaşılmasını sağlamak ve ilgili kurumların sorumluluklarını hatırlatmak üzere bir dizi çalışma yürütüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum atanan ödeme şirketi Papara ödemelerde günlük limit uygulayacak

Kayyum atanan Papara'dan ilk açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.