Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da sel

Güncel Haberler

Nijerya'da sel

Nijerya'da bu yıl yaşanan sel felaketleri yerleşim yerlerine ve altyapıya büyük zarar verdi.

Nijerya'da bu yıl yaşanan sel felaketleri yerleşim yerlerine ve altyapıya büyük zarar verdi. Milyonlarca insan evlerini terk ederken tarım arazileri de sular altında kaldı.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'na (NEMA) göre, Haziran ayından bu yana aralıksız yağan mevsimsel yağmurlar 2,5 milyon insanın hayatını olumsuz etkilerken 500'den fazla kişinin de ölümüne neden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title