Nijerya'da sel

Nijerya'da bu yıl yaşanan sel felaketleri yerleşim yerlerine ve altyapıya büyük zarar verdi.

Nijerya'da bu yıl yaşanan sel felaketleri yerleşim yerlerine ve altyapıya büyük zarar verdi. Milyonlarca insan evlerini terk ederken tarım arazileri de sular altında kaldı.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'na (NEMA) göre, Haziran ayından bu yana aralıksız yağan mevsimsel yağmurlar 2,5 milyon insanın hayatını olumsuz etkilerken 500'den fazla kişinin de ölümüne neden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.