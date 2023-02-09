Nijerya'da seçimler nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verilecek

Nijerya'da 25 Şubat ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimleri nedeniyle 22 Şubat-14 Mart tarihleri arasında üniversitelerde eğitime ara verileceği bildirildi.

Nijerya'da 25 Şubat ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimleri nedeniyle 22 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında üniversitelerde eğitime ara verileceği bildirildi.

Ulusal Üniversiteler Komisyonu (NUC) Sekreter Yardımcısı Dr Chris J. Maiyaki yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaklaşan seçimler nedeniyle Eğitim Bakanı Adamu Adamu'nun güvenlik ve eğitim kurumlarıyla bir istişare toplantısı yaptığını belirtti.

Maiyaki, toplantıda seçimlerin 25 Şubat ve 11 Mart tarihlerinde yapılacağı ve bu nedenle 22 Şubat-14 Mart tarihleri arasında tüm üniversitelerin eğitime ara vermesine karar verildiğini kaydetti.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 25 Şubat ve 11 Mart'ta devlet başkanlığı ve valilik seçimleri yapılacak.

Seçimlerinde yaklaşık 93 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

Devlet başkanlığı seçiminde 18 aday ve parti başkanı yarışacak.

Bu arada terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halkları (IPOB) ile silahlı çete üyeleri, ülkede seçimlerin en büyük tehdidi olarak gösteriliyor.