Nijerya'da SARS Protestolarında Hayatını Kaybedenler İçin Toplu Cenaze Töreni Düzenlenecek

Nijerya'da 2020'de polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda hayatını kaybeden 103 kişi için toplu cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Lagos Eyaleti Sağlık Bakanlığı, protestolarda ölen kişi sayısını tespit etti ve cenazelerin hala alınmadığını belirtti. Ulusal basında yayınlanan bir mektup ise polis şiddeti karşıtı protestolarda ölenler için toplu defin hazırlığı yapıldığını duyurmuştu.

Nijerya'da, 2020'de polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestolarda hayatını kaybeden 103 kişi için toplu cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Lagos Eyaleti Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Olusegun Ogboye, yaptığı yazılı açıklamada, Lagos çevre sağlığı biriminin, 2020'de polis şiddetine karşı yapılan protestolarda eyalet genelinde 103 kişinin öldüğünü tespit ettiğini belirtti.

Ogboye, 103 kişinin cenazesinin halen akrabaları tarafından alınmadığını ve morglardaki yoğunluğu azaltmak için toplu cenaze töreni düzenleneceğini kaydetti.

Ulusal basında, ülkede "2020 EndSARS Kurbanları" olarak tanımlanan polis şiddeti karşıtı protestolarda ölenler için "toplu defin hazırlığı" yapmasını bildiren bir mektup yayınlamıştı.

2020'de ülke geneline yayılan protestolar

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir genç, SARS polis birimince öldürülmüş ve ardından sosyal medyada yapılan çağrılar üzerine Lagos ve başkentte gösteriler başlamıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilerde, aralarında 22 polisin bulunduğu 100'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İnsan hakları örgütleri ise güvenlik güçlerinin silahsız protestoculara yönelik bir "katliam" gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Yetkililer ise uzun süre çok sayıda protestocunun öldüğüne ilişkin iddiaları reddetmişti.