Nijerya'da sağanakların yol açtığı sellerde 5 kişi öldü - Haberler

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Nijerya'da sağanakların yol açtığı sellerde 5 kişi öldü

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da sağanakların yol açtığı sellerde 5 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde etkili olan sağanakların yol açtığı sellerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde etkili olan sağanakların yol açtığı sellerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Direktörü Dr. Baba Jalo, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Damaru'da dün öğlen saatlerinde başlayan sağanakların sellere yol açtığını belirtti.

Jalo, afette 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Afette çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğünü aktaran Jalo, "Bölgeden çok sayıda kişiyi tahliye etmeyi başardık. Yaralananları da hastaneye sevk ettik." ifadelerini kullandı.

Jalo, hükümetin selzedelere acil insani yardım gönderdiğini bildirdi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Yobe, Baba, 112, Güncel, Haberler

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