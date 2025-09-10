Nijerya'da Ruhsatsız Tekne Faaliyetleri Yasaklandı

Nijerya genelinde, can kayıplarına neden olan tekne kazalarını azaltmak için ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesi yasaklandı ve izinsiz yükleme noktalarında tüm ticari faaliyetleri durduruldu.

Ulusal İç Su Yolları Otoritesi (NIWA) Genel Müdürü Bola Oyebamiji, başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda su yollarında artan kazaları azaltmak için yeni bir uygulama başlattıklarını duyurdu.

Oyebamiji, ülke genelinde yetkisiz yükleme noktalarından yapılan tüm ticari faaliyetlerin derhal yasaklandığını belirterek ticari yolcu teknelerinin yalnızca NIWA tarafından tanınan ve kayıtlı iskelelerden yolcu alabileceğini ifade etti.

Ülkede tüm yolcu teknelerinde can yeleği bulundurulmasının ve yolcular tarafından kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini kaydeden Oyebamiji, "Tüm ruhsatsız tekneler ve su taşıtları su yollarından kaldırılacaktır. Ruhsatsız kaptanların ve işletmecilerin faaliyet göstermesi de yasaklanmıştır." dedi.

Nijerya'da son aylarda sık sık meydana gelen tekne kazaları onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Ülkenin kuzeyindeki 3 eyalette ağustos-eylülde meydana gelen tekne kazalarında 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, ülkedeki kazaların temel nedenleri arasında denetim eksikliği ve güvenlik kurallarına uyulmamasını gösteriyor.