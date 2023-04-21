Nijerya'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı
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Nijerya'nın en kalabalık ikinci şehri Kano'da Ramazan Bayramı, havai fişekler, davul-zurna ve kutlamalarla karşılandı.
Nijerya'nın en kalabalık ikinci şehri Kano'da Ramazan Bayramı, havai fişekler, davul-zurna ve kutlamalarla karşılandı.
Nijerya'da İslam İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA) Başkanı ve Sokoto Sultanı Muhammed Sa'ad Abubakar'ın iftardan sonra görünen hilalin ardından ülkede bugün bayram kutlanacağını açıklaması sonrasında çocuklar, kadınlar ve erkekler Kano Emirliği Sarayı önünde toplandı.
Kano Emiri Aminu Ado Bayero da halkın bayramını kutladı.
Bayramın gelmesi nedeniyle Kano Emirlik Sarayı önünde davul-zurna çalındı, havai fişek gösterisi yapıldı ve şehrin bazı camilerinde ilahiler okundu.